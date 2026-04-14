Néstor "mamá osa" Salazar: "Yo aspiro un título con Marinos"

Un título con Marinos de Anzoátegui. Esa es la aspiración que dijo tener el experimentado entrenador Néstor "mamá osa" Salazar, quien asumió la dirección técnica del Acorazado Oriental desde el pasado domingo 12 de abril.

Pese a que su ciclo comenzó con el pie izquierdo, con una derrota en casa ante Piratas de La Guaira, el estratega aseguró que llegó a la franquicia naval a trabajar. Esto lo expresó en conferencia de prensa luego del desafío ante los litoralenses, donde además comentó que al ser contactado por la gerencia naval les advirtió: "yo no tengo una varita mágica".

Salazar, coach con más de 800 victorias y seis títulos en el baloncesto profesional venezolano, ha pasado por grandes equipos como Trotamundos de Carabobo, Guaiqueríes de Margarita, Guaros de Lara o donde es más recordado: Cocodrilos de Caracas. De hecho con el quinteto saurio protagonizó una rivalidad histórica contra Marinos, jugando cuatro finales en cinco años entre 2009 y 2013.

Reto

Salazar dijo estar contento de estar con el Acorazado Oriental y la calificó como una organización "bien consistente" durante toda su trayectoria. Agregó que había sido contactado por otros equipos, pero al recibir la llamada de la directiva naval la noche del sábado 11 de abril, conversó con su familia para tomar una decisión rápido.

El estratega prácticamente no tuvo tiempo de entrenar con el equipo ya que su llegada al gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz fue un par de horas antes del choque contra Piratas. Aún así descartó que la derrota haya sido por ese motivo y destacó que vio cambios positivos en la actitud de los jugadores

"Perdimos porque no supimos cerrar el juego en los momentos claves. Esas son cosas que vienen arrastrando, según me comentó el cuerpo técnico, y hay que corregirlo. Yo estoy bien claro que es una responsabilidad bastante grande estar al frente de Marinos", manifestó.

De igual manera resaltó que algunos jugadores mostraron ante los litoralenses lagunas mentales que deben resolver con urgencia, pues son cosas que pueden pasar factura. "El baloncesto es un deporte de acción y reacción, y físico-mental", acotó.

Por el título

"Yo aspiro un título con Marinos. Eso es una meta trazada. Para tomar esta decisión (de aceptar la dirección técnica del equipo) no fue fácil, pero tengan la plena seguridad de que vine para trabajar", expresó el estratega, que ha dirigido en más de mil 400 partidos en Venezuela.

Salazar, quien también llegó a ser seleccionador nacional, indicó que la idea con la que llega al Acorazado Oriental no se le va a quitar con una derrota, "ni con dos ni con tres". "Cuando tu pasas los ocho es que empieza la liga en sí y tengo mucha confianza de que vamos a pasar y vamos a ir por buen camino".

Visitas complicadas

Este martes 14 de abril Marinos visita a Trotamundos de Carabobo en el Fórum de Valencia, en lo que será un choque donde contarán con la incorporación del foráneo Wesley Saunders, quien ya vistió el uniforme naval en 2025.

Posteriormente el jueves 16 los anzoatiguenses visitarán a Pioneros del Ávila en el gimnasio Mayor General Elio Estrada Paredes de Caracas.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo