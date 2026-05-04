Coalición Sindical en Anzoátegui: "Tenemos que seguir en la calle"

"Estamos convencidos de que tenemos que seguir en las calles. No hay otra forma", dijo Maira Marín, representante de la Coalición Sindical en el estado Anzoátegui, al ser consultada sobre las próximas acciones a tomar en el marco de la lucha que tienen por mejoras salariales.

Cabe recordar que el pasado jueves 30 de abril la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un aumento del ingreso mínimo integral a 240 dólares, medida que no cayó bien entre las organizaciones sindicales que agrupan a trabajadores públicos de distintos sectores.

Marín comentó que en Caracas está prevista una marcha hacia la embajada de Estados Unidos, el próximo jueves 7 de mayo, pero en la entidad anzoatiguense la coalición todavía no tiene del todo claro cuál es el próximo paso.

Añadió que este martes 5 tendrán una reunión en la que evaluarán lo que dejó la movilización del 1ero de mayo y hablarán de los próximos pasosque daran.

De igual manera, señaló que las protestas son la única vía que tienen para al menos intentar ser escuchados por las autoridades nacionales.

"El diálogo que se tiene en este momento es del patrono con los mismos sindicatos del patrono. Ahí no hay sindicatos que representen a la masa trabajadora", acotó.

Prioridad

La también presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui enfatizó que no van a dejar de presionar por mejoras salariales, pues es la prioridad. No obstante, resaltó que agregarán a su agenda la exigencia de una elección presidencial.

"Si hay un período de transición y la persona que está encargada no da respuesta a nuestras solicitudes, ¿Qué nos queda? Seguir impulsando los cambios de fondo", expresó.

Finalmente calificó de "emergencia humanitaria" la situación actual de los trabajadores activos y jubilados del sector público, en vista de que el ingreso que tienen (con bono incluído) no les da para cubrir el costo de su alimentación mensual y menos de medicinas u otras necesidades.

Barcelona / Javier A. Guaipo