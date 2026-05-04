Catedral de Barcelona iniciará el 6 de mayo el programa de festividades religiosas por San Celestino

La Catedral de Barcelona, el principal templo de la capital del estado Anzoátegui, dió a conocer este lunes el programa de festividades religiosas en honor al mártir San Celestino, patrono de la ciudad.

Mediante una publicación en la red social Instagram informaron que el cronograma se desarrollará del 6 al 15 de mayo.

Se conoció que el primer día, se realizará el santo rosario a las 4:30 pm y la santa misa a las 5:00 pm; así como también, se llevará a cabo la apertura de la capilla de San Celestino para la peregrinación de los fieles.

Tanto el jueves 7, como el viernes 8 y el sábado 9 de mayo se desarrollará este cronograma con el mismo horario. Mientras que el quinto día, domingo 10 de mayo, la misa será a las 8:00 am, 10:00 am y 5:00 pm.

Casco histórico

Se conoció que el lunes 11, cuando se cumple el sexto día de la novena, el rosario se realizará a las 4:30 pm y la eucaristía a las 5:00 pm, en la calle Carabobo del casco histórico.

El martes 12, la actividad religiosa se llevará a cabo en la calle Ricaurte, el miércoles en la calle Freites y el último día de la novena será en la calle Maturín del casco histórico, todos a la misma hora.

El cronograma culminará el 15 de mayo con la solemnidad de San Celestino. A las 7:00 am será el Laudes Solemnes, a las 4:00 pm el repique de campanas, a las 4:15 pm el santo rosario y a las 5:00 pm la misa solemne.

Barcelona / Elisa Gómez