Machado: elecciones en Venezuela deberían ser en los próximos 12 meses

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este lunes que en Venezuela deberían realizarse elecciones en un período no mayor a 12 meses. La declaración la ofreció durante su participación en la Conferencia Global 2026 del Instituto Milken, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Durante el encuentro, que tiene lugar en Beverly Hills, la también ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 insistió en la necesidad de acelerar el proceso electoral en el país, en línea con el plan impulsado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Machado explicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha propuesto un esquema de tres fases cuyo objetivo final es la realización de comicios que permitan relegitimar a las autoridades venezolanas. Según indicó, este proceso debería concretarse dentro del plazo señalado.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, ha presentado un proceso de tres fases. El resultado final es un proceso electoral que relegitimará al presidente, a la Asamblea Nacional y a otras autoridades (de Venezuela). Creemos que esto debería tener lugar en los próximos 12 meses, como máximo", indicó.

El escenario político ha cambiado tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense el pasado 3 de enero. Desde entonces, la Casa Blanca ha establecido vínculos con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y ha promovido la apertura del país a inversiones.

En este contexto, la oposición liderada por Machado ha tenido un rol secundario dentro del proceso de transición, con escasas menciones por parte de Washington más allá del reconocimiento a su premio Nobel.

La semana pasada, el presidente Trump comentó que, cuando la opositora le entregó el galardón, le expresó que consideraba que no lo merecía. Machado evitó referirse directamente a ese episodio y centró su intervención en la necesidad de fijar un calendario electoral con fecha definida.

La dirigente permanece fuera de Venezuela desde diciembre, cuando viajó a Noruega para recibir la medalla del Nobel tras pasar un año en la clandestinidad. Este lunes reiteró su intención de regresar al país, aunque admitió que teme por su seguridad.

Los Ángeles / Redacción web