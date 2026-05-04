La crisis hídrica golpea el bolsillo de los cumaneses al obligarlos a gastar más en agua

En Cumaná, estado Sucre, el acceso al agua dejó de ser un servicio garantizado para convertirse en un gasto constante dentro del presupuesto familiar.

En medio de la crisis hídrica, muchas familias deben destinar parte de sus ingresos a la compra de agua potable y al abastecimiento mediante cisternas.

Actualmente, un botellón de agua potable de 15 litros tiene un costo que oscila entre los 3 y 5 dólares, mientras que un camión cisterna de aproximadamente 20 mil litros puede costar alrededor de 10 dólares, dependiendo de la zona.

Un gasto que presiona el bolsillo

Para una familia promedio de cuatro integrantes, el consumo semanal puede variar según las necesidades, pero en muchos casos deben adquirir entre dos y cuatro botellones solo para consumo, lo que representa entre 6 y 20 dólares semanales.

A esto se suma el gasto en cisternas, que suele dividirse entre vecinos o urbanizaciones. Aunque el costo individual puede ser menor cuando se comparte, en algunos casos las familias deben aportar entre 5 y 10 dólares adicionales para garantizar agua destinada a las ñ labores domésticas.

En total, el gasto semanal en agua puede ubicarse entre 10 y 30 dólares, una cifra significativa en un contexto donde los ingresos son limitados.

Luis Gómez, habitante de La Primogénita, explicó cómo ha cambiado su economía familiar.

“Ahora uno tiene que sacar dinero solo para el agua. Compramos botellones para tomar y nos anotamos en cisternas para lo demás. Es un gasto que antes no existía”, comentó.

Por su parte, la también vecina Ana Rodríguez señaló que la situación obliga a priorizar. “Hay semanas en las que tienes que decidir entre comprar agua o comprar otras cosas. No es fácil”.

Mientras la crisis hídrica se mantiene, el agua pasó de ser un recurso básico a un gasto fijo que impacta directamente en la calidad de vida de los cumaneses, quienes esperan soluciones que alivien, tanto la escasez como la carga económica que esta representa.

Cumaná / Lino Castañeda