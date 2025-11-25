Nelson Muñoz tiene en el cine y el béisbol a sus grandes pasiones

El cine y el béisbol son las grandes pasiones de Nelson Muñoz, reconocido periodista venezolano que ha podido transmitir sus conocimientos sobre esas áreas a través de medios audiovisuales nacionales e internacionales.

Durante una reciente visita al estadio José Bernardo Pérez de Valencia, estado Carabobo, donde observó un encuentro entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, el comunicador social reveló por qué se siente muy a gusto cuando le toca analizar obras del séptimo arte y duelos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que "a primera vista" parecen ser temas bastante disímiles.

"Este año vine de Medellín, Colombia, -donde estoy residenciado desde 2021- a Venezuela porque Tigres de Aragua me dio el chance de formar parte de su circuito radial. Integro el staff de la emisora Aragüeña 99.5 FM y comento los juegos de la tropa bengalí. Es la primera vez que me involucró al 100% con un equipo de la LVBP y me agrada porque puedo hablar de pelota cada día. Eso sí, no descuido el cine porque es algo que me encanta y me gusta conocer detalles de nuevos proyectos para informar al público sobre ellos", explicó Muñoz en tono amable mientras revelaba que Gregorio Rojas, ancla de deportes de Noticias Venevisión, fue quien lo invitó a laborar como analista de los felinos en la temporada 2025-2026 del máximo circuito invernal patrio.

"Gregorio Rojas y yo tenemos una gran relación de amistad y, sobre todo, nos respetamos mucho como periodistas. Hemos trabajado juntos muchas veces en transmisiones de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) y de allí surgió la propuesta de estar con Tigres en esta cita de la LVBP. Acepté la idea de laborar con Aragua porque puedo comentar detalles del béisbol que es un deporte que me apasiona desde que tenía 6 o 7 años de edad. Sin lugar a dudas, es muy grato hacer lo que te gusta", agregó este hombre que en 2002 condujo el espacio 'Carrusel del Béisbol' en 880 AM.

Trayectoria en la televisión

Muñoz, nacido en 1979 en Caracas, Distrito Capital, ha tenido una extensa pasantía por la televisión (TV).

Entre las décadas de los 2000 y 2010 prestó sus servicios para Canal de Noticias, La Tele, IVC y Fox Sports, entre otras instituciones, donde mostró su sapiencia sobre la pelota y el universo cinematográfico al cual ingresó como crítico de manera formal en 2002 luego de meditar bastante esa decisión.

"En 2002 trabajé en Adulto Joven FM, una radio muy conocida en Venezuela, y decidí decantarme a revisar los detalles de los filmes porque el cine no era un género muy explotado en Venezuela a nivel periodístico y era algo me gustaba mucho. Decidí sacar al aire el show 'Cinéticos en Movimiento' y eso me abrió las puertas para conocer más detalles del séptimo arte", reveló Muñoz quien fue el conductor de 'Sala 13', espacio transmitido por Canal de Noticias y La Tele en los 2000 y recientemente ha sido invitado en múltiples ocasiones al programa 'Lo Actual' de Televén para que opine sobre series y películas creadas en distintos rincones del planeta.

"Al empezar de lleno a ver bien cine, no descuidé mi amor por el béisbol. De hecho, cuando estaba en Canal de Noticias, hicimos un especial para 'Sala 13' en la campaña 2007-2008 en el que los beisbolistas de la LVBP hablaron sobre sus películas preferidas. En ese torneo participaron figuras como Omar Vizquel, Alejandro Freire y César Izturis, todos con experiencia en Grandes Ligas, y nos hablaron de los géneros que más les gustaba ver tanto en la pequeña como la gran pantalla. Fue una actividad muy interesante que recuerdo con cariño y me permitió unir a mis grandes pasiones gracias a la TV".

Actualidad del comunicador social

Muñoz, quien gracias a su labor con Tigres ha podido viajar este 2025 a Caracas y Valencia donde pudo notar el fervor de los fanáticos por la disciplina de las bases y bates -considerada el gran pasatiempo nacional-, asiste con mucha frecuencia como invitado a La Romántica 88.9 FM para charlar sobre novedades de la cinematografía con María Laura García, quien es la presentadora de 'A Tu Salud Revista'.

También acude a conversar, de manera recurrente, con Laura Castellanos sobre el mismo tópico en '60 Minutos', magazine que se transmite en la emisora radial Adulto Joven FM. Se siente muy feliz de poder hablar sobre los lanzamientos de films e incluso recomendó uno para el disfrute de los cinéfilos.

"Recientemente ví 'Sobreviviente', un remake de una vieja película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso en 1987 que fue un boom en su momento en nuestro país porque era una venezolana de ascendencia cubana que daba sus primeros pasos en Hollywood con una gran estrella como lo es quien Arnold. La.nueva versión tiene como actor principal a Glen Powell, acompañado de Josh Brolin y Michael Cera, quienes hacen un gran trabajo en una historia que cambia un poco la temática original, pero conserva la misma esencia al.mezclar a la.perfecvión la acción y el drama. Es una película altamente recomendable para la gente que disfruta el cine", dijo al tiempo que dio otra recomendación antes de despedirse.

"También vi una biopic de Bruce Springsteen (llamada 'Springsteen: Deliver Me Fron Nowhere'). En ella se aprecia cómo este cantante estadounidense muy famoso tuvo que atravesar momentos muy difíciles en su carrera para convertirse en una figura musical. Fue una película que me gustó bastante porque nos relata su paso por problemas de depresión y dificultades laborales que pudo superar para ser exitoso en el plano artístico. Es una obra que le recomiendo a los amantes del drama y el crecimiento personal, así como a los que disfrutan mucho de la música", añadió Muñoz quien espera seguir vinculado al diamante y a las salas de proyección por más tiempo.

Valencia / Joseph Ñambre