domingo
, 02 de agosto de 2026
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Náufrago fue rescatado cerca de costas de Higuerote tras cinco días a la deriva en el mar

agosto 2, 2026
os tripulantes de un yate, a unas 60 millas de Higuerote, fueron quienes localizaron al náufrago / Foto: Captura de video

De acuerdo a los reportes de varios medios nacionales, un pescador habría sido rescatado en las cercanías de las costas de Higuerote, tras permaneer cinco días a la deriva en el mar.

El hombre afirmó que la embarcación habría zarpado desde Margarita y posteriormente se hundió. Aseguró que viajaba junto a otras tres personas.

Los tripulantes de un yate, a unas 60 millas de Higuerote, fueron quienes localizaron al náufrago y se encargaron de brindarle los primeros auxilios.

De acuerdo a la información de Últimas Noticias, las autoridades activaron los protocolos de rigor para la búsqueda de los otros tres tripulantes y mantienen labores para esclarecer los detalles del hecho.

Higuerote / Redacción web

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