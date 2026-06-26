Murió en La Guaira Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, falleció este jueves 25 de junio como consecuencia de los dos fuertes terremotos que sacudieron el país.

La representante institucional residía en un edificio situado en La Guaira que quedó completamente reducido a escombros por el impacto de los sismos de magnitud 7,5 y 7,2.

Su muerte se produjo en ese mismo lugar, sepultada entre los restos de la construcción. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, confirmó el fallecimiento este viernes en rueda de prensa.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, detalló que el inmueble donde vivía Jara se derrumbó por completo y que las autoridades mantienen contacto permanente con la Embajada de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores para esclarecer la situación de los más de 60 españoles que aún permanecen desaparecidos.

El Ejecutivo canario celebra este viernes un Consejo de Gobierno extraordinario para coordinar la ayuda humanitaria y ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español elevó a cuatro el número de nacionales muertos en el terremoto de Venezuela, de acuerdo con la información facilitada por sus familiares y la embajada en Caracas.

Un total de 99 españoles siguen sin estar localizados y los equipos de rescate están intentando acceder a cuatro que se encuentran bajo los escombros, informaron fuentes del ministerio.

Exteriores indica que trabaja para localizar a españoles en tránsito —no registrados en el consulado— o con necesidades especiales y también para repatriar a nacionales en el avión militar que se desplazó a Venezuela con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Esta agencia activó un paquete inicial de emergencia para atender las necesidades más inmediatas de los afectados por el terremoto y movilizó un millón de euros atendiendo al llamamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Caracas / Efecto Cocuyo