Mujeres chavistas dicen estar preparadas "para todo" frente a las "agresiones" de EE.UU.

Mujeres simpatizantes del chavismo aseguraron estar preparadas "para todo" con el fin de defender la "patria" frente a las que llamaron "agresiones" de Estados Unidos, cuyo Gobierno amenaza con enviar buques militares a las aguas del Caribe cerca de Venezuela para combatir el tráfico de drogas.

En una plaza de Caracas, decenas de mujeres, encabezadas por la alcaldesa Carmen Meléndez, expresaron su respaldo al presidente, Nicolás Maduro, ante la recompensa de cincuenta millones de dólares que ofreció recientemente el país norteamericano por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, a quien Washington acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, expresó, en nombre de las mujeres presentes, un "rechazo contundente a todas estas agresiones" de EE.UU., y aseguró que el pueblo venezolano está "atento y alerta", además de "movilizado", para defender la patria.

Palabras

"Ellos no se quedan tranquilos, pero nosotros, si ellos no se quedan tranquilos, aquí estamos, (…) dispuestos a todo por defenderla, (…) nuestro pueblo nos ha ayudado a neutralizar muchas agresiones, las que se saben y las que no se saben. (…) Que no se atrevan, aquí estamos, alertas y dispuestos ante cualquier intento", dijo Meléndez.

Asimismo, la también exministra de Interior y de Defensa repudió la recompensa de EE.UU. -que duplica la de 25 millones de dólares ofrecida el pasado enero- y afirmó que Maduro es "un hombre valiente que no se le ha doblegado a nadie".

Durante la actividad, la Vicepresidencia de Mujeres del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condenó la que llamaron "agenda de terror y miedo que pretenden imponer los sectores de derecha financiados por Estados Unidos".

"Las mujeres alzamos nuestra voz y condenamos el intento de llevar a nuestro país a situaciones de desestabilización", señaló el grupo, que manifestó su apoyo a las acciones de Maduro y específicamente las tomadas por el Ministerio de Interior contra "el intento de instaurar una agenda terrorista en el país".

Polémica

El martes, la Casa Blanca aseguró que EE.UU. está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada previamente sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, dijo que el presidente Trump "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar los responsables ante la Justicia".

Caracas, por su parte, ha asegurado que las "amenazas" de EE.UU. revelan su "falta de credibilidad" y ponen en riesgo la "paz y estabilidad" de toda la región.

Caracas / EFE