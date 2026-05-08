Equipos de ABP en Bermúdez cumplirán agenda para reactivar contacto con su militancia

Equipos del partido Alianza un Bravo Pueblo (ABP) en el municipio Bermúdez, en Sucre, realizaron este viernes una rueda de prensa para anunciar la reactivación de los equipos municipales y la programación que seguirá la tolda para volver al ruedo político.

Yusmary Ibarreto, coordinadora nacional femenina de ABP y quien encabezó el contacto con los medios locales, anunció que recorrerán la entidad para constatar su realidad y visibilizar la "desidia" en la cual, a su juicio, se encuentra.

La vocera señaló que la lucha es por la libertad y hay una agenda ligada a la figura de María Corina Machado, “quien ha impulsado nuestra lucha por la libertad para Venezuela”.

Sobre un posible cambio en el escenario político nacional, Ibarreto dijo que aspiran sea a mediano plazo. “No tengo exactamente una fecha, pero aquí de que va a haber un cambio lo va a haber, de que va a haber elecciones, las va a haber”.

Madres

Aprovechó para anunciar que como parte de la reactivación de los contactos con la gente, tendrán este sábado una actividad con las madres carupaneras.

“Yo vengo a decirles a las madres carupaneras que hay que seguir luchando, que hay que seguir organizando para ese futuro que viene para sus hijos, para Venezuela y para todo la familia”.

Por su parte, José Carrera, presidente de ABP en Bermúdez, recalcó que la intención es reforzar vínculos y que la organización pueda crecer.

Sucre / Yumelys Díaz