Arismendi celebró a la Cruz de Mayo con un velorio, desfile y joropo

En un despliegue de fe, color y tradición, el municipio Arismendi, en el estado Sucre, se vistió de gala para celebrar la tradicional Cruz de Mayo, tal como lo establece el calendario escolar. El evento unió a la comunidad educativa y a las autoridades en un solo sentir cultural.

La actividad fue el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, la Vocería Municipal de Cultura, el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa de Arismendi y la Alcaldía de Arismendi, a través del Instituto Municipal para el Patrimonio Cultural y Educación.

El evento contó con la participación masiva de los siete circuitos educativos del municipio, y se logró reunir a 29 escuelas con sus estudiantes, maestros y representantes, para demostrar que la identidad cultural sigue viva en las aulas.

Programa

La jornada inició con un colorido desfile de cruces que partió desde la calle Nivaldo, específicamente en la emblemática Cruz de Nolasco, que recorrió las calles hasta su punto de llegada la cancha del Liceo Carlos Francisco Grisanti. El alcalde José Guerra estuvo presente, acompañando al pueblo en este homenaje.

La música estuvo a cargo de la Banda Típica Juan Bautista Arismendi, que puso el toque solemne y festivo a la celebración.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de muestras de galerón, dulcería criolla y el cierre fue el velorio de cruz, seguido de una gran Joropera, donde el zapateo y el sentimiento nacional sellaron con broche de oro esta festividad.

Sucre / Corresponsalía