Madre de Víctor Quero Navas retiró sus restos tras reconocer el cuerpo

La madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, Carmen Teresa Navas, reconoció este viernes el cuerpo de su hijo durante el proceso de exhumación realizado, según informó la periodista Maryorin Méndez.

Tras confirmar de inmediato la identidad de los restos, Carmen Teresa Navas procedió a retirarlos para darles cristiana sepultura en otro cementerio, elegido personalmente por ella. El procedimiento concluyó oficialmente a las 5:20 de la tarde.

De acuerdo con Méndez, durante la exhumación se ejecutó la autopsia correspondiente, un proceso descrito como “largo y extenuante”, mientras los familiares permanecen a la espera de los resultados oficiales sobre las causas y circunstancias de la muerte.

"Carmen le dio su gorrita gris como símbolo de ella, también sus medias blancas", agregó la periodista en su cuenta de Instagram.

Un caso marcado por denuncias

El caso de Víctor Hugo Quero Navas generó atención nacional e internacional luego de que su madre denunciara durante más de un año que desconocía su paradero tras haber sido detenido el 3 de enero de 2025 por funcionarios de seguridad en Caracas. Organizaciones de derechos humanos calificaron el caso como una presunta desaparición forzada y exigieron información sobre su estado de salud y lugar de reclusión.

Este jueves 7 de mayo de 2026, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó oficialmente que Quero Navas había fallecido el 24 de julio de 2025 mientras permanecía recluido en el Internado Judicial Rodeo I. Según el comunicado oficial, el detenido fue trasladado días antes al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo tras presentar un cuadro de hemorragia digestiva y síndrome febril agudo, falleciendo posteriormente por una insuficiencia respiratoria asociada a un tromboembolismo pulmonar.

La revelación desató reacciones de dirigentes políticos, ONG y organismos internacionales, debido a que la familia continuó buscándolo durante meses sin recibir información oficial sobre su muerte. Incluso, días antes de conocerse el fallecimiento, familiares habían solicitado una medida de amnistía ante tribunales venezolanos, sin que las autoridades notificaran que el preso ya había muerto.

Tras la confirmación del caso, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal y ordenó la exhumación del cuerpo para avanzar en las averiguaciones. Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de oposición han solicitado una investigación “independiente y transparente” sobre las circunstancias de la muerte de Quero Navas bajo custodia del Estado venezolano.

Caracas / Redacción Web