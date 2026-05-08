Piden atención para áreas de tanques de oxígeno en el hospital Razetti

José Brito, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Salud del estado Anzoátegui (Motrasalud), pidió a las autoridades competentes mayor atención para el área de tanques de oxígeno del hospital Luis Razetti de Barcelona.

Según indicó, el espacio pareciera estar abandonado, ya que está lleno de maleza y basura. A su juicio, el hecho de que solo haya un manipulador de oxígeno para todo el complejo hospitalario, bajo el sistema de guardias de 24 horas, hace prácticamente imposible que se puedan dedicar también a contribuir con la limpieza del lugar.

El trabajador del nosocomio aseguró que el área donde se encuentra el tanque principal que surte al Centro Materno Infantil Ciudad de Barcelona está en condiciones similares, por lo que insiste en la urgencia de que se tomen cartas en el asunto.

Descuido

Brito explicó que, para mantener en funcionamiento los tanques de oxígeno, constantemente deben rociar agua a las tuberías ya que las mismas tienden a congelarse por la presión. Sin embargo, afirmó que las mangueras que tienen actualmente para cumplir con esa labor están deterioradas, lo que no les permite hacer el mejor trabajo posible.

"No creo que el gobierno no tenga para apoyarnos con una manguera mejor. El objetivo de echarle agua a las tuberías es evitar que suba la presión, pues, si eso pasa, las válvulas se pueden cerrar y eso hace que la distribución del oxígeno sea deficiente hacia los pacientes", comentó.

El vocero enfatizó en que a final de cuentas el "beneficio" de la limpieza de las áreas y mejores herramientas de trabajo no es para ellos directamente, si no para toda la población que acude al complejo hospitalario en búsqueda de atención médica.

https://www.instagram.com/p/DYGHttSifVD/?img_index=1

Barcelona / Javier A. Guaipo