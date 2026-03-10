Mujer dispara a la casa de Rihanna en Los Ángeles

Una mujer está detenida por presuntamente haber disparado una decena de tiros con un rifle AR-15 a la casa de la cantante Rihanna en California, informó a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), que no reportó heridos ni el móvil del ataque.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista y disparó unos 10 tiros, de las que cuatro tiros alcanzaron la residencia y al menos uno penetró sus paredes, indicó una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC.

La intérprete de ‘Umbrella’ y ‘Diamonds in the sky’ estaba en casa durante el ataque, pero no resultó herida ni se ha pronunciado sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años, quedó bajo custodia de la Policía.

Inquilinos

Las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos.

La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero la Policía la alcanzó.

Los Ángeles / EFE