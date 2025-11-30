Muestra “Un remanso de paz” de Lelys Guerra se exhibe en la Casa de la Cultura de Playa Grande

Desde el 28 de noviembre se abrió en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, la muestra conmemorativa de la pintora ingenua carupanera Lelys Guerra.

Se trata de un evento que promueve el pintor Ramón Guilarte, quien fue el esposo de Guerra, fallecida a causa de un cáncer.

Este año, la muestra titulada “Un remanso de paz”, con unas 15 pinturas, hace un recorrido por la obra de Lelys Guerra, quien comenzó pintando como una afición y luego fue evolucionando hacia lo ingenuo y auténtico. La exposición estará abierta durante todo el fin de año.

Sin comercialización

Precisó que las obras no están en venta, porque son un patrimonio familiar, que es probable que donen a un museo en algún momento y anunció que está organizando otra muestra, pero esta vez de sus obras dedicadas al cacao.

Astrid Guilarte Guerra, hija de la pintora, dijo que se trata de un orgullo mostrar el trabajo de su madre, quien tenía un amor inmenso por el arte. “Me siento muy orgullosa de este legado que ha dejado Lelys Guerra a través de los años”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano