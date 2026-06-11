Legislador Johan Yánez propone reactivar plan de becas universitarias en Nueva Esparta

Con el objetivo de respaldar la formación académica de la juventud, y desde el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (Clebne), el legislador Johan Yánez exhortó al Ejecutivo de la entidad a retomar el plan de becas Jesús Manuel Subero.

Este llamado busca atender efectivamente las necesidades económicas de los universitarios insulares y de aquellos que han tenido que trasladarse a otras zonas del país para continuar sus carreras.

La propuesta contempla que el programa social pueda financiarse, inicialmente, a través de los recursos económicos obtenidos por la recaudación excedentaria del estado.

Presupuesto

Según el parlamentario regional, este presupuesto permitiría subsidiar los estudios de más de mil quinientos jóvenes matriculados en distintas universidades, fortaleciendo el desarrollo profesional de la juventud que impulsará el crecimiento de las islas.

Yánez también planteó la necesidad de exigir al Gobierno nacional la devolución de la administración del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño y del Puerto Internacional de El Guamache a la gobernación, fundamentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El legislador señaló que los ingresos generados por estas terminales de transporte podrían destinarse a un fondo educativo permanente para la entidad.

Reestructuración

Esta reestructuración de los recursos -dijo Yánez- permitiría ampliar el beneficio de las becas y extender el impacto social más allá del sector universitario, con lo cual se lograría incorporar de manera progresiva a los estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo general en Nueva Esparta.

Desde el parlamento regional se aseguró que se mantendrán impulsando proyectos enfocados en la defensa de los intereses de la población neoespartana.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero