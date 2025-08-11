Muere el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tras ser herido en un atentado en junio

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

«Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti», escribió Tarazona en sus redes sociales en donde agregó: «Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos».

Complicaciones en su grave estado de salud

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.El pasado sábado, la Santa Fe informó de que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo», dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.

Colombia / EFE