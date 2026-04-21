Inician dragado del río Manzanares para mejorar zarpe de embarcaciones desde el terminal de ferrys

Desde este martes iniciaron en la boca del río Manzanares, en Cumaná, estado Sucre, las labores de dragado del río. La acción responde a una solicitud realizada al nivel central para mejorar el acceso al terminal de ferrys de la ciudad.

Euromar Salas, coordinador del terminal, informó que aprovechan la época de sequía para habilitar los espacios que requerían el trabajo, debido a que las embarcaciones presentaban dificultades para el zarpe. Además, limpian la maleza que circunda las instalaciones.

Explicó que se trata de un trabajo conjunto con la alcaldía, a través de Fundasucre, el Ministerio de Transporte, el Servicio de Vialidad (Saves) y la Gobernación de Sucre.

Movilización

Unas 400 personas usan las instalaciones a diario y se desplazan desde Cruz Salmerón Acosta hasta Cumaná para atender sus trabajos y diligencias; este grupo recibirá el beneficio de las mejoras en el servicio.

Salas señaló que el objetivo es optimizar los servicios y enfrentar los problemas con soluciones y un trabajo de excelencia.

Sucre / Yumelys Díaz