Anaco Sport tuvo un buen estreno en la Liga Futve Futsal 2, pues obtuvo una victoria en calidad de local frente a Delta Te Quiero, al que batió 6-4.

El partido se jugó recientemente en el gimnasio cubierto Las Colinas de Anaco, estado Anzoátegui.

Jhonny "Papeleta" García es uno de los jugadores de la agrupación anzoatiguense

Según una nota de prensa, la escuadra gasífera, dirigida por Antony Sandoval, picó adelante en el score con un gol de Keinel Porras. Miguel Idrogo empató 1-1 para el cuadro de Delta Amacuro.

Gilberto Gil puso al frente 2-1 a la representación anaquense con una diana de cabeza y Elvic Palacios niveló la pizarra 2-2 para el elenco de Tucupita, Con ese marcador, los clubes se fueron al descanso y tras el mismo se produjeron más anotaciones en el coso oriental.

Más dianas

Con "gritos sagrados" de Leonardo Gómez y Jhoan Díaz, Delta Te Quiero tomó una ventaja de 4-2 que parecía irremontable, pero en el epílogo del choque Anaco Sport mostró su mejor versión ofensiva para imponerse.

Anaco Sport pudo darle la vuelta al luminoso con dianas facturadas por Sebastián Pérez, José Parra .en propia puerta-, otra de Përez y una de Gabri Reyna, atleta oriundo de Cantaura.

De esta manera, Anaco Sport cosechó tres puntos en el inicio de la Segunda División del fútbol sala (futsal) profesional de Venezuela, circuito en el que el club anzoatiguense tiene en sus filas a Jhonny "Papeleta" García, veterano de 42 años de edad, que se dedica a aconsejar a los jóvenes para que muestren todo su potencial en el rectángulo de juego.

Anaco / Joseph Ñambre