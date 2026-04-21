Im-Sumedical fortalece sistema de salud venezolano con alianzas estratégicas con China y Malasia

En un contexto donde la interrupción de las cadenas de suministro globales puede determinar el destino de un paciente, la gestión del comercio exterior se ha transformado en una herramienta de salud pública.

Im-Sumedical, empresa líder en suministros médicos descartables, se ha posicionado no solo como un importador, sino como un eje estratégico que vincula la capacidad manufacturera de China y Malasia con las necesidades críticas del sistema sanitario venezolano.

“Las relaciones internacionales y el comercio exterior han dejado de ser meras transacciones mercantiles para convertirse en un pilar de resiliencia asistencial. La capacidad de establecer ‘puentes sanitarios’ con mercados globales es hoy una garantía para que la red hospitalaria nacional mantenga su operatividad”, explicó Fabián Eliantonio, CEO de la empresa, en una nota de prensa.

Puente con Asia

Im-Sumedical ha consolidado un modelo de gestión basado en alianzas estratégicas sostenibles con centros de producción en Malasia y China. Estas relaciones trascienden la simple compra de productos; se centran en una transferencia de estándares de calidad que permite que insumos fabricados en Asia cumplan con las exigencias del mercado venezolano.

“Este vínculo directo con fábricas internacionales asegura un flujo constante de materiales, mitigando las interrupciones en la cadena de suministro nacional”, resaltó Eliantonio.

A través de este intercambio, la compañía ha desarrollado su propia marca de dispositivos médicos descartables y esenciales. El portafolio, que abarca desde jeringas y equipos de infusión hasta mobiliario clínico, busca competir con estándares globales pero adaptados a la realidad operativa de las clínicas y hospitales del país. El objetivo es claro: ofrecer una "mejor opción en descartables" donde la calidad certificada no sea un lujo, sino una norma a favor de la seguridad del paciente.

Sostenibilidad operativa

Desde su fundación el 6 de octubre de 2006, Im-Sumedical ha mantenido un crecimiento sostenido durante casi 20 años. Esta longevidad responde a una visión de alianzas a largo plazo y a una infraestructura que incluye flota propia para garantizar la distribución en todo el territorio nacional.

Eliantonio señaló que el modelo de la empresa busca humanizar la marca a través de ofrecer un servicio confiable. "Actuamos como aliados estratégicos indispensables para la operatividad de las instituciones médicas venezolanas", explicó el directivo.

Enfatizó que el propósito de la organización trasciende la rentabilidad, enfocándose en conectar soluciones globales con las necesidades del país: "Nuestra inversión en el talento humano y en procesos logísticos ágiles nos permite transformar la operación diaria en un compromiso tangible con la salud nacional".

Puerto La Cruz / Redacción Web