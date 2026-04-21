CIDH exige a Venezuela proteger a Víctor Hugo Quero Navas y su madre ante riesgo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes el Comunicado 067/26, mediante el cual otorga medidas cautelares a favor de Víctor Hugo Quero Navas y su madre en Venezuela.

El organismo internacional advierte que ambos se encuentran en una situación de "gravedad y urgencia", con sus derechos a la vida e integridad personal en serio peligro. Por esa razón le exigió al Gobierno de Venezuela garantizar su protección.

Según la resolución del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la decisión responde a la falta de garantías procesales y las precarias condiciones de detención que enfrenta Quero Navas.

La CIDH fundamenta esta medida en la necesidad de evitar daños irreparables, un reclamo que se suma a las constantes denuncias de agencias internacionales que siguen de cerca lo acaecido en el país caribeño.

Exigencias

La CIDH ha solicitado formalmente al Estado de Venezuela cumplir con los siguientes puntos de manera inmediata:

Valoración médica integral: Realizar exámenes de salud física y mental por especialistas y entregar los resultados a sus familiares.

integral: Realizar exámenes de salud física y mental por especialistas y entregar los resultados a sus familiares. Protección de integridad: Garantizar que los beneficiarios no sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.

Garantizar que los beneficiarios no sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia. Investigación oficial: Informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que motivaron estas medidas y evitar su repetición.

Señalamientos

Fuentes cercanas al caso y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el Estado venezolano mantiene una deuda histórica con el cumplimiento de estas resoluciones.

La CIDH recordó que, según el Artículo 25 de su Reglamento, las medidas cautelares son una herramienta esencial para la tutela de derechos fundamentales en contextos de alta vulnerabilidad.

Esta nueva resolución se enmarca en un patrón de preocupación expresado por la comunidad internacional ante la situación de los detenidos en Venezuela, instando a las autoridades a permitir el acceso a asistencia legal y contacto familiar constante.

Washington / EFE