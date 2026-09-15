martes
, 15 de septiembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Falleció el periodista deportivo venezolano Juan Vené a los 97 años

septiembre 15, 2026
Vené se dedicó al periodismo deportivo durante más de siete décadas

El periodista deportivo venezolano Juan Vené falleció este martes 15 de septiembre, informó el también comunicador social José Francisco Rivera a través de una publicación en la red social X.

“Me informan del fallecimiento del periodista Juan Vené. Paz a su alma. Mis más sinceras y sentidas condolencias a toda su familia”, escribió Rivera.

Vené, cuyo nombre era José Rafael Machado Yánez, nació en Caracas el 10 de enero de 1929. Durante más de siete décadas ejerció el periodismo y mantuvo una trayectoria vinculada principalmente con el béisbol.

Escribió una columna para el diario El Tiempo desde la que abordó distintos acontecimientos del béisbol venezolano, latinoamericano y de las Grandes Ligas.

A lo largo de su carrera también cubrió competencias internacionales, participó en transmisiones deportivas y publicó libros relacionados con el béisbol. Además, formó parte del grupo de periodistas con derecho a voto para la elección de integrantes del Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown.

En 2014, Vené ingresó al Salón de la Fama y Museo del Béisbol Venezolano. Su trabajo quedó registrado en columnas, entrevistas, publicaciones y transmisiones dedicadas al deporte.

Puerto La Cruz / Redacción web

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