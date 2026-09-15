Falleció el periodista deportivo venezolano Juan Vené a los 97 años

El periodista deportivo venezolano Juan Vené falleció este martes 15 de septiembre, informó el también comunicador social José Francisco Rivera a través de una publicación en la red social X.

“Me informan del fallecimiento del periodista Juan Vené. Paz a su alma. Mis más sinceras y sentidas condolencias a toda su familia”, escribió Rivera.

Vené, cuyo nombre era José Rafael Machado Yánez, nació en Caracas el 10 de enero de 1929. Durante más de siete décadas ejerció el periodismo y mantuvo una trayectoria vinculada principalmente con el béisbol.

Escribió una columna para el diario El Tiempo desde la que abordó distintos acontecimientos del béisbol venezolano, latinoamericano y de las Grandes Ligas.

A lo largo de su carrera también cubrió competencias internacionales, participó en transmisiones deportivas y publicó libros relacionados con el béisbol. Además, formó parte del grupo de periodistas con derecho a voto para la elección de integrantes del Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown.

En 2014, Vené ingresó al Salón de la Fama y Museo del Béisbol Venezolano. Su trabajo quedó registrado en columnas, entrevistas, publicaciones y transmisiones dedicadas al deporte.

Puerto La Cruz / Redacción web