Motrasalud y Fetraenergía se unirán a protesta convocada para el 24 de septiembre

La Federación de Trabajadores de la Energía (Fetraenergía) y el Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) informaron, este martes, que se unirán a la protesta convocada para este 24 de septiembre en apoyo a los jubilados.

Ambos gremios instaron a todos los empleados activos del estado Anzoátegui a sumarse a esta jornada de reclamo impulsada por la Federación de Trabajadores (Fetranzoátegui).

A juicio de estas organizaciones, el gobierno nacional se comporta de manera "indolente" en el trato hacia los jubilados y pensionados del país.

Solicitudes

Américo Tabata, miembro ejecutivo de Fetraenergía, emplazó al Estado a decretar un salario mínimo acorde a la realidad.

Mientras tanto, el coordinador general de Motrasalud, Edisson Hernández, hizo énfasis en que los trabajadores "debemos unirnos y protegernos entre nosotros mismo, porque no hay diferencias insalvables entre nosotros, al contrario, lo que hay son puntos de encuentro, como la lucha por un salario justo, por una mejor calidad de vida para nuestros jubilados, pensionados y trabajadores activos, y por el rescate de nuestros derechos laborales".

Cabe recordar que la protesta de este 24 de septiembre se llevará a cabo en la sede de Fetranzoátegui, ubicada en Barcelona, a partir de las 9:00 am.

Barcelona / Jesús Bermúdez