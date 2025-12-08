Motrasalud: Desde la pandemia estamos sin médico ocupacional en el hospital Razetti

El coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), Edisson Hernández, denunció que desde la pandemia del Covid-19, en el año 2020, no cuentan con médico ocupacional en el hospital universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona.

Resaltó que con la ausencia de este profesional encargado de velar por la salud del personal del nosocomio capitalino, se está violando la contratación colectiva, la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).

"Aquí había uno, pero cuando llegó la pandemia salió como muchos trabajadores y cuando todo se calmó, no regresó, sino que presta servicio en el Ambulatorio Alí Romero y desde allí atendía a los trabajadores del Razetti, pero ahorita está de vacaciones. Sin embargo, el médico ocupacional tiene que estar aquí, dentro del hospital, para ver si los trabajadores se enferman o tienen accidentes", explicó.

Para el dirigente sindical, es lamentable que los empleados del área de la salud no sólo tengan que soportar un "salario de hambre", sino también "ser mendigos a la hora de recibir asistencia médica".

"Aquí hay una población de 3 mil trabajadores, así que lo lógico es que tuviéramos dos médicos ocupacionales, sin embargo, lo importante es que tengamos al menos uno para evitar el "corre y corre" de los trabajadores cada vez que se lesionan o se enferman.

"Por los momentos cuando alguien padece algo debe buscar la atención paga y eso es caro. Por eso es tan importante que el gobernador (Luis Marcano) y las autoridades del hospital Razetti habiliten un nuevo profesional para la atención de los trabajadores", finalizó el representante de Motrasalud.

Vale mencionar que algunas de las funciones de los médicos ocupacionales son las siguientes: ayudar a prevenir enfermedades y accidentes laborales, vigila la salud del trabajador, gestiona riesgos y promociona un entorno laboral seguro y productivo, y brinda asesoría a la gerencia sobre programas de bienestar que benefician tanto a los empleados como a la empresa.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez