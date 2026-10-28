Motos con resonadores serán retenidas en Sucre por contaminación sónica

Los organismos de seguridad del estado Sucre comenzaron a retener motocicletas que tengan resonadores instalados, como parte de los operativos dirigidos a reducir el ruido excesivo y hacer cumplir las normas de convivencia ciudadana.

El secretario de Seguridad Ciudadana, general de Brigada (G/B) Carlos Borrero, informó que las actuaciones se realizan en coordinación con el Ministerio Público (MP), con fundamento en el artículo 483 del Código Órganico Penal Venezolano y la Ley de Convivencia Ciudadana del estado Sucre.

Según explicó, dependiendo del procedimiento, las motocicletas pueden ser trasladadas a estacionamientos judiciales o sus conductores recibir multas. La retención de los resonadores, añadió, requiere levantar un acta policial y notificar al Ministerio Público.

Cerca de 1.400 multas

Borrero también indicó que entre el 27 de septiembre y el 26 de octubre aplicaron cerca de 1.400 multas a motorizados por distintas infracciones de tránsito durante los operativos desplegados en la entidad.

El funcionario agregó que otra de las medidas contempla la retención de motocicletas en las que se transporten niños menores de 10 años, las cuales quedarían a la orden del Ministerio Público, de acuerdo con lo señalado por las autoridades sobre la Ley de Tránsito y su reglamento.

Borrero sostuvo que las acciones buscan reducir las molestias ocasionadas por los resonadores, reforzar el cumplimiento de las normas viales y promover una convivencia ciudadana basada en el respeto a las disposiciones vigentes.

Cumaná / Lino Castañeda