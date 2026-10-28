Venezuela eliminó a Alemania y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenino

La selección femenina de fútbol Sub-17 de Venezuela firmó una hazaña histórica.

El combinado criollo avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 tras derrotar 1-0 a su similar de Alemania en el duelo de octavos de final disputado este miércoles.

En un despliegue de disciplina táctica y solidez defensiva en el Women’s Football Complex de Marruecos, las dirigidas por Dayana Frías vencieron a una de las potencias europeas del balompié para damas.

Bravo marcó el gol

El único gol del compromiso llegó temprano en el encuentro. Al minuto 9 de la primera parte, la atacante venezolana Diana Bravo capitalizó la oportunidad ofensiva para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 definitivo.

A partir de ese momento, la escuadra nacional supo replegar sus líneas, manejar los tiempos del partido y neutralizar los embates del conjunto teutón.

Ascenso

Con esta victoria de eliminación directa, Venezuela confirma su ascenso en la categoría tras clasificar desde la fase de grupos y colocarse entre los ocho mejores seleccionados del planeta en suelo africano.

El cuadro criollo esperará por la definición de su rival en la llave de los cuartos de final de la cita mundialista, donde buscará mantener la racha ganadora y optar por un lugar en el podio internacional.

Rabat / Redacción Web