Vente Venezuela convoca actividades de calle en Anzoátegui para exigir elecciones y libertad de presos políticos

Dos actividades de calle convocadas por Vente Venezuela (VV) se llevarán a cabo, los días jueves 29 y viernes 30 de octubre, en la zona norte del estado Anzoátegui.

Mediante su cuenta en la red social Instagram, la tolda azul informó que mañana a partir de las 4:00 pm realizarán una concentración denominada "Gran Toma del Elevado", en el elevado de Puerto La Cruz; mientras que el viernes marcharán por el bulevar 5 de Julio de Barcelona a la misma hora.

Según detalló Vente Anzoátegui, las manifestaciones servirán para exigir un cronograma electoral en el país y la liberación de los presos políticos. Además, precisó el partido, aprovecharán ambas actividades de calle para celebrar el regreso de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Encuentro

En la publicación donde anunciaron la marcha en la capital, VV explicó que durante un encuentro reciente con representantes del comando Con Venezuela en el municipio Bolívar, partidos políticos, movimientos independientes, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la Coalición Sindical Petrolera del estado, aprobaron de manera unánime "mantenerse en las calles en respaldo a la líder nacional María Corina Machado".

Cabe recordar que el domingo 25 de octubre, tras el regreso de Machado a Venezuela, muchos ciudadanos salieron a la calle en diversos puntos del país para mostrar su alegría por la entrada de la ganadora de las últimas primarias opositoras a suelo patrio.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez