Sumat desplegó operativo para el cobro de la patente de vehículos en Bermúdez

La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat) del municipio Bermúdez inició esta semana un operativo especial para el cobro de la patente de vehículos, con el propósito de que los habitantes cumplan con lo establecido en la ordenanza municipal correspondiente.

Así lo informó la superintendente municipal de Administración Tributaria, Nancy Blanco, quien detalló que el despliegue se desarrolla en diversos puntos del municipio.

“Ayer estuvimos en la estación de servicio Libertad. Hoy está un equipo en el terminal de pasajeros; el día de mañana vamos a estar en la estación de servicio Las Peonías y el jueves nuevamente volvemos a la estación de servicio Libertad, con el propósito de que todos los habitantes del municipio Bermúdez puedan dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza de vehículos correspondiente a la patente de vehículos”, explicó.

Blanco destacó la importancia de que los propietarios de vehículos cumplan con este deber formal. “Todo el que posee un vehículo debe pagar lo que corresponde al impuesto por el tránsito".

Destacó que la recaudación se invierte en vialidad, control del tránsito vehicular y otras mejoras que benefician a conductores y peatones y mencionó, por ejemplo, que gracias a estos aportes Carúpano cuenta con semáforos inteligentes.

Deber

La funcionaria indicó que los contribuyentes pueden acudir a los puntos desplegados o a las oficinas de la Sumat, ubicadas en el edificio de la alcaldía, donde solo deben presentar la licencia o el carnet de circulación.

El pago oscila desde 3,5 euros para vehículos livianos hasta 8 euros para camiones o vehículos pesados; mientras que las motos deben cancelar 2,5 euros.

Asimismo, precisó que el operativo se mantiene durante todo el año y que el impuesto es anual.

Consultada sobre posibles sanciones por el no pago, Blanco aclaró que el objetivo es crear conciencia tributaria.

“Realmente, lo que queremos es crear la conciencia tributaria en todos los habitantes, que lo vean no como una obligación, sino como un deber de cada ciudadano que habita acá, cumplir con las ordenanzas municipales”, afirmó, al tiempo que recordó que quien no cancele el año en curso deberá hacerlo el próximo año junto con el correspondiente a 2027.

Beneficio

Por su parte, el director del terminal terrestre de Carúpano, Carlos Tineo, informó que la jornada se realiza en esas instalaciones junto a la Sumat, con el fin de que los transportistas formalicen el pago de la patente.

“Acá funcionan 17 compañías de carritos de cuatro y cinco puestos y hoy cada uno de ellos está formalizando su patente de este año 2026”, señaló.

Agregó que en el terminal operan alrededor de 150 vehículos de transporte público entre carritos de cuatro y cinco puestos.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a todos los propietarios de vehículos a cumplir con este deber formal, cuyos recursos se revierten en mejoras para el municipio.

Sucre / Yumelys Díaz