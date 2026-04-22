miércoles
, 22 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Motorizados trasladan bombonas de gas de forma riesgosa en Cumaná

abril 22, 2026
Vecinos de Cumaná temen que ocurra una tragedia por el traslado imprudente de bombonas de gas en motocicletas / Foto: Lino Castañeda

En Cumaná, capital del estado Sucre, vecinos de distintos sectores manifestaron su preocupación por el traslado imprudente de bombonas de gas en motocicletas, una práctica que —
según denunciaron— representa un peligro tanto para conductores como para peatones y demás vehículos que transitan por la ciudad.

Los habitantes aseguran que este tipo de maniobras se ha vuelto cada vez más frecuente en calles y avenidas, donde algunos motorizados circulan con cilindros de gas sin las medidas de seguridad necesarias.

Vecinos piden controles más estrictos

Ana María Castillo, residente de la avenida Cancamure, criticó estas acciones y pidió a las autoridades que actúen con urgencia para evitar una tragedia.

“Eso es una imprudencia. Aquí uno ve motos pasando con bombonas sin ninguna seguridad, y en cualquier momento puede ocurrir un accidente. No solo se ponen en riesgo ellos, sino también los que vamos caminando o manejando cerca”, expresó.

Los vecinos señalaron que el traslado de bombonas de esta forma compromete la seguridad vial y puede provocar caídas, choques o incluso fugas de gas, por lo que consideran necesaria una supervisión más estricta en las calles.

Ante esta situación, hicieron un llamado a los organismos competentes para reforzar los controles y prevenir incidentes que puedan afectar a la población.

Cumaná / Lino Castañeda

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