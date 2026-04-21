Motín en Yare III deja cinco reclusos fallecidos

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó que el lunes 20 de abril de 2026 se registró una riña entre privados de libertad que derivó en un motín en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III.

De acuerdo con el comunicado oficial, la situación dejó como saldo la muerte de cinco personas privadas de libertad.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, José Córdova García Eleicer, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.

El texto también señala que el Ministerio Público inició una investigación para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido dentro del penal.

Caracas / Redacción web