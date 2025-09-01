Monaguense Jesús Piamo se alzó con la victoria en la I Carrera Santa Rosa 10K de Carúpano

El corredor monaguense Jesús Eudys Piamo resultó el ganador absoluto de la Primera Carrera 10K como parte de las ferias en honor a Santa Rosa de Lima, que se realizó el pasado fin de semana en Carúpano, estado Sucre.

La acción se desarrolló a lo largo de dos vueltas a la avenida Perimetral Rómulo Gallegos, con salida desde la concha acústica Don Luis Mariano Rivera, retorno hasta el monumento de la Virgen del Valle y vuelta en la primera entrada de los Bloques de Tío Pedro, para cerrar frente a la concha una vez más.

Competidores

Piamo, ganador de la carrera, expresó su alegría por la victoria y destacó que fue un circuito muy rápido, que hizo con una marca de 31 minutos y 39 segundos. Adelantó que espera correr en la carrera internacional CAF en Caracas y competir en los Panamericanos, dentro de sus planes para 2026.

Por su parte, el corredor de Guaca Neri Marval, quien forma parte de la selección nacional de Atletismo, logró el segundo lugar. Marval se sumó a la competencia directamente desde la concentración y luego de un viaje de 10 horas, que al parecer, le pasaron factura.

El corredor de fondo señaló que espera seguir sumando mejoras a su marca, para lograr una beca internacional que le permita seguir subiendo el nivel.

En la categoría femenina se impuso la fondista del estado Delta Amacuro, Francis Lara, con tiempo de 37,47.

Unos 182 deportistas participaron en la carrera, mientras que unas 200 se sumaron a la modalidad de caminata, lo cual estuvo dentro de las expectativas de los organizadores que esperan lograr convertir la carrera en un evento emblemático.

La acción del día cerró con una jornada de bailoterapia de varios clubes carupaneros, que se sumaron a la fiesta deportiva.

Sucre / Corresponsalía Carúpano