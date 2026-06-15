Autoridades de El Tigre desplegaron operativo para evitar permanencia de menores en las calles

Durante este fin de semana, autoridades desplegaron un operativo nocturno de profilaxis social en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, con el propósito de evitar la permanencia de menores de edad en las calles a altas horas de la noche y sin la supervisión de sus representantes.

El abordaje lo ejecutaron en las principales avenidas, zonas comerciales y espacios públicos de la ciudad, donde se les recordó a propietarios y encargados de establecimientos la prohibición de permitir el ingreso o permanencia de menores en locales nocturnos y la venta de bebidas alcohólicas a este sector de la población.

En la acción coordinada participaron funcionarios del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Spnna) en la jurisdicción, conformado por el Consejo Municipal de Derecho (Cmdnna), el Consejo de Protección (Cpnna), Policía de Simón Rodríguez (Polisosir), Policía del estado Anzoátegui (Polianzóategui) y demás organismos de seguridad.

​“No permitiremos que la infancia de nuestro municipio quede expuesta a los peligros de la calle, ni al trabajo infantil”, aseveró Rixci Patete, presidenta del Cmdnna.

Vigilancia

De forma simultánea, los entes del Gabinete de Seguridad del municipio (Polisosir, Seguridad y Convivencia Ciudadana y Protección Civil) también desarrollaron un operativo para reforzar la vigilancia en locales y centros comerciales, que operan las 24 horas del día en la localidad.

El Tigre / Damary Díaz