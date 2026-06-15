UDO denunciará formalmente colectas no autorizadas en redes sociales

El Consejo Universitario de la Universidad de Oriente (UDO) aprobó, de forma unánime, presentar una denuncia ante la Fiscalía Superior del Estado Nueva Esparta.

La medida fue tomada tras detectar que un creador de contenido conocido como Ricky Margarita supuestamente solicita donaciones de dinero y materiales en las redes sociales Instagram y Facebook. Estas recaudaciones se realizan bajo el argumento de recuperar el núcleo udista de la región insular, pero no cuentan con el aval de las autoridades correspondientes.

La institución aclaró que el ciudadano pide transferencias en divisas a una cuenta en Panamá perteneciente a una empresa privada. Aunque las autoridades reconocen las dificultades presupuestarias de la academia, enfatizan que se obviaron los canales legales obligatorios con el decanato.

Por esta razón, el cuerpo directivo exhortó a la comunidad a abstenerse de entregar recursos a este creador de contenido, mientras se inician los procedimientos legales para establecer responsabilidades.

Defiende su campaña

El creador de contenido Ricardo Rodríguez, conocido como Ricky Margarita, fijó posición ante el comunicado del consejo universitario y manifestó su pesar por esta decisión que busca paralizar los trabajos en la sede insular.

Rodríguez argumentó que su iniciativa solo pretendía canalizar materiales y mano de obra para rescatar las aulas sin manejar recursos económicos directos.

Explicó que su campaña comenzó tras una solicitud pública de la decana Luisa Marcano, quien expuso la falta de presupuesto gubernamental y pidió apoyo del sector privado.

El influencer aclaró que el profesor Joel Moreno lo contactó de manera privada para aprovechar el alcance de sus plataformas digitales, y que en ningún momento se le notificó sobre la obligatoriedad de cumplir con trámites burocráticos previos.

Rodríguez resaltó el contraste con una experiencia previa de hace tres años, cuando recibió un reconocimiento formal por parte de las mismas autoridades universitarias tras realizar una labor similar.

Durante las tres semanas de la actual campaña, la iniciativa ciudadana logró pintar el edificio de Informática, iluminar pasillos, dotar computadoras y conseguir los implementos para reparar las áreas sanitarias.

Rechazo estudiantil

El Movimiento Estudiantil de la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta (Udone) manifestó su rechazo contundente ante la Resolución número 055/2026, calificando la medida como desacertada e incongruente con las carencias actuales de la institución.

Los jóvenes advirtieron que judicializar las iniciativas ciudadanas envía un mensaje equivocado a la población y frena las intenciones de quienes buscan aportar soluciones.

Además, exigieron una rendición de cuentas clara sobre el manejo de los recursos asignados al núcleo y denunciaron que la universidad mantiene una deuda histórica con la democracia interna por más de quince años sin elecciones.

La representación estudiantil convocó a una manifestación pacífica para este lunes 15 de junio a las 8:00 de la mañana en las instalaciones del Decanato, con tres exigencias fundamentales: Solicitan el rechazo a la resolución que autoriza acciones legales contra Ricardo Rodríguez, la rendición de cuentas inmediata a las autoridades universitarias y la reactivación de los procesos electorales internos.

Por su parte, a pesar del pronunciamiento oficial que impide continuar con la dinámica empleada hasta ahora, el activista confirmó que cumplirá con los trámites burocráticos exigidos para encontrar el camino y avanzar con la meta de recuperar los otros cuatro edificios que aún faltan en el campus.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero