En el sector Las Piñas de Aragua "corre un río de aguas de cloacas"

"Por aquí corre un río de aguas de cloacas". Eso es lo que dicen los vecinos de la calle Principal del sector Las Piñas de Aragua de Barcelona, población ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui, al comentar sobre la situación de insalubridad que los afecta y que pone en riesgo su salud.

Según dijeron, la tubería está fracturada y no cumple con la función de recolectar las aguas servidas causando el desbordamiento y la contaminación en el área, con olores fétidos que se intensifican en la temporada de lluvias.

"La pudrición es peor en estos días porque ya comenzó a llover. Eso lo que trae son enfermedades y a la gente empieza a darle virus con diarrea y vómitos, principalmente a los niños. Esto es un problema, pero no le han buscado solución definitiva", expresó una vecina, quien prefirió omitir su nombre.

Los afectados destacaron que en el lugar fue colocada una cinta amarilla para acordonar el área, pero no se ha realizado ninguna labor de saneamiento que elimine el foco de contaminación ambiental.

Exhortaron a las autoridades municipales a atender el problema y evitar que la red de cloacas vuelva a colapsar en esa zona de la población.

Aragua de Barcelona / Danela Luces