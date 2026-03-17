Monagas, Caracas y Miranda triunfaron en la LPV

Durante el segundo día de actividades en la Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV), los equipos Guácharas de Monagas, Sport Caracas Voley y Universitarias de Miranda alcanzaron el triunfo con dominantes actuaciones que los llevaron a resolver rápido sus respectivos careos.

Fue el conjunto alado el más contundente tras dar cuenta de 3-0 ante la novel nómina de Nacionales de La Guaira, informó el departamento de prensa de la LPV a través de un boletín oficial.

Con Johenlis Belisario a la cabeza, las orientales marcaron el rumbo al agenciarse los dos primeros sets 25 a 19, aunque en el tercer parcial encontraron un poco más de resistencia por las litoralenses que batallaron, aunque de igual modo cedieron 23 a 25.

Caracas triunfó

En el Gimnasio Mauricio Johnson de la ciudad de Maracay la agrupación de Sport Caracas Voley tuvo una dinámica parecida a la del día inaugural, con un inicio turbulento para ceder en el primer set 25 a 18, aunque luego tuvo una prominente recuperación amparadas en la labor de su capitana Sofía Caruci y dominar los tres siguientes lapsos con marcadores de 21 a 25, 19 a 25 y 21 a 25, suficiente para

cerrar invictas tras las dos primeras fechas del calendario regular.

En tanto, el joven escuadrón de Universitarias de Miranda pasó la página rápidamente tras una derrota y ejerció autoridad en el estado Bolívar para batir a las locales de Centellas de Guayana 3 a 1, gracias en gran medida a las labores combinadas de Katherine Abreu y Naisbelin Moreno, que fueron sus principales argumentos ofensivos.

Pauta marcada

Las estudiantiles marcaron la pauta al apoderarse del primer tramo 25 por 21; sin embargo, en el segundo tuvieron un despiste que fue aprovechado por las sureñas que ganaron 25 a 22.

Para el tercer y cuarto set el técnico mirandino Yanis Rojas hizo los ajustes pertinentes y pudieron contener a Centellas para adjudicarse ambos parciales 25 a 20 y 25 a 17.

Caracas / Redacción Web