Misión Nevado mantiene sus puntos activos con atención y como centros de acopio en Anzoátegui

La Misión Nevado, programa social creado por el Ejecutivo nacional para brindar asistencia gratuita especialmente a perros y gatos, mantiene sus puntos activos en el estado Anzoátegui, tras las afectaciones que ha sufrido el país por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Sin embargo, se conoció que no sólo continúan con sus labores de consulta veterinaria y desparasitación, entre otros servicios que suelen ofrecer; sino que además, funcionan como centros de acopio para la recolección de ayudas destinadas a estos animales de compañía, que también se vieron perjudicados.

Según la coordinadora estadal, Josmir Alvarado, las personas pueden donar insumos como alimento para perros y gatos, agua potable, soluciones antisépticas, gasas, material de curación, guantes, transportadoras, correas, bozales, mantas, camas y medicamentos veterinarios de primera necesidad.

Puntos

Cabe recordar que el equipo se mantiene en los puntos fijos de todas las semanas como la plaza Miranda de Guanta los martes (9:00 am), la plaza Bolívar de Puerto Píritu, en Peñalver, los lunes y martes (9:00 am), la Plaza del Estudiante de Píritu los martes y el consultorio Misión Nevado del sector Cruz del Encuentro de lunes a viernes (9:00 am).

En San José de Guanipa cuentan con dos sitios como el Comando de la Guardia del Pueblo los viernes y NAF Parque Don Fernando Peñalver los miércoles, ambos a las 9:00 am.

En el municipio Simón Bolívar se ubican los miércoles en la plazoleta de la gobernación y de lunes a viernes, tanto en el consultorio Misión Nevado que está en la sede del Ministerio de Ecosocialismo (Minec) de Barcelona como el situado en la parroquia Caigua.

Mientras que en Simón Rodríguez están los miércoles a la 1:30 pm, específicamente en el INN Pastor Oropeza, en Puerto Teatro de Sotillo los martes a las 9:00 am y en Urbaneja cuentan con dos sitios a las 5:00 pm: Protección Civil (detrás del PAC Guardia Lechería) de lunes a viernes y los jueves en la plaza El Parque.

Barcelona / Elisa Gómez