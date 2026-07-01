En Farmacias de Barcelona reportan incremento en venta de insumos para donación

En farmacias ubicadas en Barcelona, municipio Bolívar del estado Anzoátegui, reportan incremento en la venta de insumos que en su mayoría son para donar en los múltiples centros de acopio que hay en la jurisdicción, en apoyo a las víctimas de los terremotos en la región central del país.

Según informaron trabajadores de las tiendas visitadas por el equipo de El Tiempo, entre los medicamentos con mayor demanda se encuentran diclofenac potásico y acetaminofen, así como alcohol, gasas, soluciones y cepillos especiales para limpiar heridas.

Agregaron que algunos laboratorios y proveedores aplicaron descuentos especiales en determinados productos debido a la emergencia, lo que les permite ofrecer precios más accesibles y esto a su vez ha sido aprovechado por la ciudadanía para las donaciones.

Inventario superado

Paola Pérez, farmaecútica que labora en la sede de Farmacias Saas situada en el bulevar 5 de Julio, comentó que en días anteriores la demanda fue tan alta en medicamentos como diclofenac potásico y acetaminofen que el Inventario les quedó en cero.

Detalló que influyó bastante que desde el laboratorio Calox hayan aplicado un descuento especial del 50%, que, por ejemplo, dejaba la caja de diclofenac en menos de 200 bolívares.

"En un solo día llegamos a vender más de 50 unidades, cuando el tope rondaba entre cinco y 10", aseguró.

Productos agotado

Marisol Tiapa, auxiliar de farmacia de otra tienda del centro barcelonés, señaló que en ese comercio lo que se acabó más rápido fue alcohol y gasas, además de algunos medicamentos.

Añadió que en este sitio ofrecieron rebajas cercanas al 20% en determinados productos, también para contribuir en la emergencia.

Cabe acotar que en una de las farmacias ubicadas cerca del hospital Luis Razetti reportaron que "volaron" los cepillos quirúrgicos yodoformados y con clorhexidina, utilizados para limpiar heridas.

Además también hubo alta demanda en guantes, jeringas, jelcos, macrogoteros y agua oxigenada y agregaron que para incentivar las ayudas ofrecieron 15% de descuento si las compras eran para donaciones.

Barcelona / Javier A. Guaipo