Tigrenses acuden a teatro solidario para colaborar con niños damnificados por sismos

Ciudadanos de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, coincidieron en una noche cargada de arte, solidaridad y emotividad, con el stand-up comedy "Las Mujeres Somos…", el cual se realizó este martes, 30 de junio, a fin de recaudar fondos e insumos para los niños afectados por terremotos en el país.

​Los tigrenses acudieron al evento buscando un respiro emocional sin ser indiferentes al dolor. Cada uno de los asistentes no solo pagó su entrada, sino que además llevó un donativo, para destinarlo a los menores que reciben abrigo en el Hogar Bambi de Caracas.

​"Sabemos que reírnos en este momento es bastante complejo, pero creemos que a través de la resignificación, la resiliencia y el encontrarnos podemos ir colocando pequeñas curitas en ese corazón", expresó Florgeipsa Moreno, actriz y licenciada en teatro, encargada de darle vida a la obra unipersonal.

​Moreno detalló que, además del dinero percibido por las entradas del espectáculo, emprendedores aliados apoyaron la causa donando un porcentaje de sus ventas y consumos durante la actividad.

​Motor de esperanza

​La pieza teatral, escrita y producida por la artista hace aproximadamente dos años, ofrece un recorrido que muestra la esencia de la mujer venezolana, desde su visión más emblemática y tradicional hasta la faceta actual y moderna.

A través del humor reflexivo, la obra aborda las distintas fases que atraviesan las féminas, transitando por la juventud, la soltería, el matrimonio, el divorcio y la viudez.

​"Es un espejo para vernos y reconstruirnos, y también para preguntarnos si todo lo que creemos de nosotras mismas y de nuestra programación de cómo es ser una mujer venezolana está del todo bien, o si podemos modificar algunas cositas para seguir siendo", apuntó Moreno.

​Finalmente, hizo un llamado extensivo a la colectividad en general y al gremio artístico de la zona para que utilicen el arte y la cultura como herramientas de transformación social.

Aseguró que, a través de estas propuestas, es posible seguir transmitiendo un mensaje de unión, canalizar ayuda humanitaria y continuar sembrando esperanza en tiempos adversos.

El Tigre / Damary Díaz