Ministro Loyo anunció posible flexibilización en torno a la captura de sardinas

El ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, anunció que se pondrán en ejecución dos planes para monitorear el comportamiento de sardina, durante la presente zafra en el estado Sucre, como parte de una política que busca preservar la especie y evitar la sobreexplotación.

Loyo dio la información durante su participación en una asamblea con sectores de la cadena productiva de la sardina, que se realizó en El Morro, municipio Arismendi, y en la cual participaron igualmente otros gremios pesqueros.

En sus declaraciones señaló que una de las prioridades en estos tres años ha sido el reordenamiento de la actividad sardinera y que se concrete una pesca sostenible. “Que haya sardinas para las siguientes generaciones Por eso hemos atacado la sobreexplotación y nos dedicamos a meter orden”.

Reconoció que el inicio de la zafra 2025 no ha sido la más auspiciosa, porque la sardina no ha alcanzado la talla, “y qué significa que haya una especie más pequeña, que se trata de de una especie que no se va a reproducir”.

Planes

Anunció que a través de la micro misión sardina, con investigación científica, establecieron algunas normas y, admitió que la actividad es la base de las economías de sectores como Guaca, El Morro, La Esmeralda, y más allá en Nueva Esparta, donde dependen de cómo marche la pesca de la sardina. “Estamos en emergencia, para prevenir que la sardina se colapse”.

El primer plan piloto consistirá en ampliar el porcentaje de la muestra fuera de talla, a 30%, y el próximo sábado se volverían a reunir para ver cómo le ha ido a cada máquina y cada tren sardinero.

Como parte de esta medición, se activaría un segundo plan que consistiría en analizar la talla y ver la posibilidad de flexibilizar el porcentaje para la captura. “Esto es muy cuidadoso, muy delicado, porque es la sostenibilidad, la vida de estos pueblos a futuro”.

Acuerdo

Agregó que se logró un acuerdo que abarca a pescadores, picadoras y plantas procesadoras, que se atienen a estos dos planes.

Loyo se pronunció en contra de declaraciones que han rodado en redes sociales contra las políticas pesqueras del gobierno y señaló que se trata de acciones a favor de los pueblos pesqueros. “Vamos a salir adelante si nos mantenemos organizados”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano