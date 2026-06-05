Ministro de Pesca anuncia acuerdo con Surinam para flota pargo-mero

El ministro de Pesca y Acuicultura Juan Carlos Loyo informó, desde Pampatar, municipio Maneiro de Nueva Esparta, que se alcanzó un acuerdo con el gobierno de Surinam para garantizar las condiciones de pesca de la flota pargo-mero de la región insular. Esta medida permitirá a los pescadores de la región desarrollar su actividad con normalidad. La firma del acuerdo se prevé para finales de junio o principios de julio.

Durante su visita a la isla, el ministro junto a la gobernadora Marisel Velásquez se reunió con pescadores del Comité de Seguimiento del Pulpo en playa La Caranta municipio Maneiro. En el encuentro afinaron los últimos detalles para el inicio de la temporada de captura de pulpo a partir del 1 de julio. Loyo destacó que la pesca de pulpo es la segunda más importante en el estado donde participaron cuatro mil pescadores el año pasado. Las autoridades vigilan el cumplimiento de la veda el equilibrio en los precios y el resguardo de las costas para asegurar una temporada ordenada.

El ministro explicó que se mantiene un precio mínimo que reconoce el trabajo de los pescadores. Se proyecta que al inicio de la temporada 2026 el kilo de pulpo arranque con valores similares a los registrados al cierre de la temporada 2025 entre cinco y ocho dólares según condiciones biológicas y tallas.

En materia de seguridad costera se activará un protocolo conjunto con la gobernación para ordenar la pesca foránea especialmente de embarcaciones provenientes del estado Sucre.

Además, la próxima semana se reunirán con unas 25 empresas procesadoras de pulpo que operan en la región.

La gobernadora Marisel Velásquez informó sobre la rehabilitación del muelle de La Caranta y el apoyo crediticio del Ministerio de Pesca que iniciará con 50 motores para embarcaciones. Nueva Esparta también se consolida como el mayor productor de algas en Venezuela con exportaciones que ya superan las 600 toneladas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero