Ministro de Exteriores: El líder supremo iraní sigue vivo "hasta donde yo sé"

El líder supremo de iraní, Ali Jameneí, sigue vivo "hasta donde yo sé", declaró este sábado el ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchí, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

El funcionario iraní dio esta declaración en medio de los rumores de que varios altos cargos de la República Islámica habrían muerto en el ataque a gran escala lanzado por Estados Unidos e Israel este sábado contra el país.

El ministro informó de que dos comandantes militares murieron en los bombardeos, pero altos cargos del Gobierno sobrevivieron.

Crítica

En la entrevista, Araqchí criticó a Estados Unidos e Israel por lanzar el ataque a pesar de las negociaciones en curso entre Washington y Teherán para un acuerdo nuclear.

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó el sábado que los intentos de asesinato de su padre no han tenido éxito y se encuentra bien.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos.

Washington / EFE