Ministerio Público iniciará una investigación penal por la muerte de Víctor Quero

El Ministerio Público (MP) informó a través de un comunicado sobre el inicio de una investigación penal para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I.

De acuerdo con el escrito, Quero Navas permanecía privado de libertad en dicho recinto desde el pasado 3 de enero de 2025 y no fue sino hasta hoy que se conoció que murió bajo custodia del Estado hace casi 10 meses. Ante este hecho, la institución comisionó a la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos para liderar las pesquisas.

Como parte de las diligencias para determinar la causa del deceso, las autoridades ordenaron la exhumación del cadáver. Este procedimiento será ejecutado por un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, siguiendo los protocolos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

El organismo estatal enfatizó que el objetivo de esta intervención es garantizar que los hechos se aclaren de manera oportuna e imparcial. Asimismo, el Ministerio Público ratificó su compromiso constitucional de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión del país.

Caracas / Redacción web