Ministerio de Educación Universitaria anuncia mesa de trabajo para atender demandas salariales

La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, informó sobre un encuentro que sostuvo con representantes sindicales de universidades públicas del país y la instalación de una mesa de trabajo permanente para atender las demandas salariales del sector.

«Abrimos las puertas del Ministerio a la intergremial universitaria. Fue una reunión intensa, pero de intercambio fructífero», escribió Sanjuán en su cuenta de X.

Uno de los temas planteados fue el Bono de Responsabilidad Académica, el cual ha representado un punto de reclamo por parte de los gremios universitarios, que han denunciado que el pago de esta asignación ha sido «discrecional y discriminatoria».

Este jueves, las trabajadores universitarios habían acudido a la sede ministerial en una nueva jornada de protesta por mejoras salariales. De acuerdo al presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central Venezuela (Apucv), José Gregorio Afonso, los trabajadores expusieron un conjunto de planteamientos con relación a la «urgencia de revertir el proceso de desalarización» que, aseguró, existe en el país.

Según los datos presentados por la Apucv, 96% de los profesores universitarios bajo régimen de contratación activa no percibió el bono. La asignación también dejó por fuera al 54% de los docentes titulares o fijos y al 95% del personal docente en condición de jubilados, a quienes el gremio calificó como el eslabón «más castigado» por la política salarial del Ejecutivo nacional.

Asimismo, indicaron que el segundo pago del bono de responsabilidad profesional fue «caótico, arbitrario y excluyente».

La ministra Sanjuán informó que la mesa se reunirá cada 15 días y aseguró que su despacho aportará «las debidas soluciones de corto y mediano plazo».

Barquisimeto / El Impulso