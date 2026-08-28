Sucre | AD "en Resistencia" protestó en Playa Grande por fallas en los servicios públicos

La militancia y dirigencia del partido Acción Democrática "en Resistencia" en la zona de Carúpano, en el estado Sucre, salió a la calle para expresar su descontento ante las fallas en los servicios públicos, como por ejemplo el desabastecimiento de agua y los continuos cortes eléctricos.

La manifestación se concentró en la entrada de los bloques de Playa Grande, en la parroquia Bolívar, donde con pancartas, consignas y peticiones exigieron que se solucionen estos problemas.

La acción contó con la dirección de la secretaria general del municipio Bermúdez, Maríalaura Romero, y el secretario general seccional, Edgar García, quienes anunciaron que se trata de una jornada que repetirán en todas las parroquias de la zona para visibilizar las fallas.

García recalcó que este tipo de actividades busca dar voz a la militancia, que aspira "ir a elecciones presidenciales, salarios dignos para todos y libertad para los presos políticos".

“Ratificamos que Venezuela necesita un proceso electoral transparente para consolidar a María Corina Machado como la nueva presidenta de la República. La lucha continúa”, recalcó García.

Sucre / Yumelys Díaz