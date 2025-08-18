Minec y Iamptuc realizaron mesa técnica para articular planes comunitarios en Bermúdez

Voceros del Instituto del Instituto Autónomo Municipal de Turismo (Iamptuc) de la Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, se reunieron con representantes del Ministerio de Ecosocialismo (Minec), con el fin de articular un plan que permita la participación del poder popular en el aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos locales.

La acción se llevó a cabo a través de una mesa técnica, en la cual se establecieron planes conjuntos, para el abordaje integral de las comunas, de acuerdo a lo previsto en el Plan Carúpano Vanguardia.

De acuerdo a la información aportada por la alcaldía, se trata de cumplir con la llamada sexta transformación: “Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano