Milo, el perrito sin entrenamiento que encontró a tres víctimas de los terremotos

El olfato de un perro es decenas de veces más agudo que el del ser humano. Por eso, luego de los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio, esa capacidad perruna vale oro, porque salva vidas y puede ayudar en la localización de cadáveres entre los escombros.

Milo, un mestizo caraqueño rescatado de las calles, sin entrenamiento en rescates ni catástrofes, encontró tres cuerpos en las primeras horas del doblete sísmico, de acuerdo con el testimonio que su cuidadora humana, Coromoto, le dio a la cadena Univisión.

Coromoto relató que los sismos la sorprendieron en la calle, en su puesto de verduras, frutas y aguacates, en La Candelaria. “El día del terremoto la mesa se comenzó a mover porque la calle hizo como una ola y veo que todo el mundo comenzó a bajar desde los edificios”, dijo la mujer, quien de inmediato corrió a su casa a buscar a dos perros, incluyendo a Milo.

Milo el rescatista

Al cabo de varias horas vio en sus estados de Whatsapp que estaban necesitando perros para buscar a sobrevivientes y recordó que una vez, en un viaje de vacaciones, Milo encontró a un niño que se había perdido.

“Desde aquel momento lo conocen como el perrito que salvó al niño. Él está entrenado por la vida porque él jamás ha recibido ningún tipo de entrenamiento”, dijo Coromoto, quien llevó a Milo hasta uno de los edificios derrumbados en Caracas después de ver la solicitud de ayuda de caninos de rescate.

En el lugar los funcionarios le hicieron una prueba de habilidad, la pasó y lo aceptaron entre los rescatistas. En su primer turno de seis horas logró tres hallazgos. “Encontró tres difuntos. Los perros tienen muchas habilidades en su olfato”, dijo a Univisión un rescatista que estuvo en la comisión con Milo.

El olfato de un perro está impresionantemente desarrollado y tiene entre 220 y 300 millones de receptores olfativos. Les sirve para comunicarse con sus similares, orientarse, recordar y regular sus emociones.

Luego de esa primera jornada de trabajo, Milo quedó exhausto. Los rescatistas recomendaron dejarlo descansar un tiempo para volver a llamarlo a las labores.

Caracas / El Pitazo