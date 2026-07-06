Cientos de venezolanos se unen en vigilias por las víctimas de los terremotos

Cientos de ciudadanos se congregaron este domingo en diversas ciudades de Venezuela para rendir homenaje a las víctimas fatales de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento un saldo trágico de al menos 3.342 muertos, 16.740 heridos y más de 17.000 personas sin hogar, concentrándose la mayor destrucción en la región norteña de La Guaira.

Luz y oración desde la Universidad Central de Venezuela

En la capital, la plaza de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se convirtió en el epicentro del dolor y la esperanza. Estudiantes, activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos se unieron para encender velas y orar por los fallecidos y por aquellos que aún permanecen desaparecidos bajo los escombros.

Con las llamas de las velas, los asistentes dibujaron el mapa del país en el suelo, cobijando en su centro la bandera nacional. Pancartas con mensajes como «Una luz por quienes siguen siendo buscados» reflejaban el sentir de una población golpeada, pero solidaria.

«No hay palabras para darles consuelo. Esta actividad es una demostración de paz, de solidaridad y de que el venezolano es un pueblo maravilloso que está unido», expresó a la agencia EFE la abogada Imaru Martínez. La plaza de la UCV no solo sirvió como espacio de reflexión, sino también como uno de los principales centros de acopio de alimentos, agua potable, medicinas y ropa destinados a las zonas más afectadas.

Zulia también se solidariza

La ola de apoyo se replicó con fuerza en Maracaibo, capital del estado Zulia. En la ciudad del noroeste del país se llevaron a cabo dos vigilias simultáneas, una en un templo religioso y otra en un importante punto de recolección de suministros, que congregaron a más de un centenar de personas en cada punto.

Brenner Barrios, uno de los asistentes en Maracaibo, enfatizó que la tragedia de La Guaira «enluta a todos» y demuestra que ningún venezolano está solo en este momento aciago. Por su parte, la ciudadana Anabella De Turris envió un mensaje de aliento a los damnificados al asegurar que, aunque lo perdieron todo materialmente, ganaron una familia entera en un país que los ayudará a reconstruir sus vidas.

El balance de los daños y los refugios de emergencia

El último reporte oficial emitido por las autoridades venezolanas confirma la magnitud de la catástrofe con un registro de 3.342 personas fallecidas y 16.740 ciudadanos heridos, lo que representa un incremento de 148 lesionados respecto al balance anterior. Asimismo, se informó que un total de 17.345 familias perdieron sus viviendas de forma definitiva.

Ante esta grave emergencia habitacional, el Ejecutivo reportó que ya se han habilitado 79 campamentos transitorios para brindar refugio temporal, atención médica oportuna y alimentación a las miles de personas afectadas en la región costera.

Lara / El Impulso