Equipos de búsqueda y rescate de EE.UU. concluyen misión en Venezuela

Los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano provenientes de la Urban Search and Rescue Task Force 1, Los Angeles County Fire Department, City of Miami Fire Rescue y Miami-Dade Fire Rescue fueron despedidos este lunes tras culminar su misión en Venezuela, en el marco de un operativo de asistencia humanitaria por los terremotos del pasado 24 de junio.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial en la red social X de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y firmada por el encargado de negocios en Venezuela, John Barret.

El despliegue, que contó con apoyo del gobierno estadounidense, tuvo como objetivo reforzar las labores de búsqueda, rescate y atención en zonas afectadas por la emergencia, donde los equipos especializados trabajaron en condiciones de alta complejidad.

En el mensaje se destacó el desempeño de los rescatistas, a quienes se reconoció por su “valentía y profesionalismo” en el terreno, así como por el impacto de su labor en el rescate de vidas y la atención a comunidades afectadas.

Asimismo, se señaló que la operación se desarrolló con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la coordinación del Departamento de Estado, como parte de un esfuerzo humanitario internacional.

El comunicado también se resaltó la participación de unidades caninas en las labores de rescate, y se agradeció a los equipos por su servicio.

Caracas / Redacción web