Militares incautaron 38 panelas de presunta marihuana en un procedimiento en Carúpano

Funcionarios de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) en Carúpano, estado Sucre, decomisaron 38 panelas de presunta marihuana, en un procedimiento realizado en la parroquia Santa Catalina.

La acción tuvo lugar en el sector “Londres” y durante la misma se retuvo, además, un vehículo de carga pesada.

La incautación, efectuada por efectivos del adscritos a la Zona de Defensa Integral (Zodi) Sucre, fue hecha a tres hombres que, presuntamente, portaban los envoltorios.

Plan activado

La acción forma parte de la Operación Mazo Oriental 2026, que se lleva a cabo en la región, a través del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), como parte de las acciones para combatir el tráfico de sustancias prohibidas en la región oriental de Venezuela.

De acuerdo con la información del Ceofanb, tanto la sustancia como los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público (MP).

Sucre/ Corresponsalía