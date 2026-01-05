Militar margariteña murió durante bombardeos

El alcalde del municipio Arismendi del estado Nueva Esparta, Alí Romero, informó la muerte de la teniente de la Guardia Presidencial, Alejandra Oliveros Velásquez, de 23 años. La oficial, habitante de La Sierra, falleció durante los bombardeos ejecutados por el ejército de los Estados Unidos en territorio venezolano.

Romero acusó que la teniente Oliveros fue "vilmente asesinada" mientras cumplía con su deber. El alcalde afirmó que la militar "estaba defendiendo su posición, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores", durante los eventos ocurridos.

El burgomaestre asuntino destacó que la teniente forma parte de un grupo de más de 90 personas que, según su versión, perdió la vida defendiendo a la Patria. Romero calificó la acción militar extranjera como una "intervención ilegal" del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus secuaces.

El alcalde Romero expresó que Oliveros Velásquez, "con una vida por delante, entregó su vida para defender el suelo que la vio nacer, cuando la mano del imperialismo le segó su vida".

El pronunciamiento concluyó con un llamado de resistencia y a la unidad de los asuntinos, neoespartanos y venezolanos. "Por ella, por todos los que cayeron y por la soberanía de Venezuela ¡Venceremos!".

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero